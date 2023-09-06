Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Запоріжжі зранку 6 вересня пролунав потужний вибух. Постраждав об‘єкт цивільної інфраструктури, а також поранені двоє працівників підприємства.

– Українська ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей цієї ночі.

– Президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача.

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