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Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Від рівня наповненості Каховського водосховища залежить водопостачання одразу двох густонаселених районів Дніпропетровщини: Криворізького й Нікопольського. У Нікопольському районі становище складне, але контрольоване. Марганець і Покров сьогодні без води.

– Будівництво нової електростанції коштуватиме приблизно мільярд доларів, про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Наші сили оборони продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Російські окупанти втрачають позиції, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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