Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– До України прибув президент Польщі Анджей Дуда. У Луцьку його зустрів Володимир Зеленський. Разом вони відвідали ранкове богослужіння.

– Після російського полону та 300 днів у Туреччині командир “Азова” Дениа “Редіс” Прокопенко, заступник командира “Азова” Святослав “Калина” Паламар, старший офіцер “Азова” Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій “Волина” Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега – нарешті вдома. Разом з президентом вони повернулися з Туреччини до Львова.

– У Росії повернення до України з Туреччини командирів оборони Маріуполя викликало ледь не істерику. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це «порушення домовленостей із Анкарою та Києвом», і що Росію навіть не поставили до відома щодо цього.

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