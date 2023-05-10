Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Пентагон офіційно підтвердив, що ЗСУ збили гіперзвукову ракету «Кинджал» за допомогою ЗРК Patriot.
- США не планують наслідувати Велику Британію і не надаватимуть Україні ракети великої дальності. Про це пишуть журналісти видання Politico, посилаючись на американського чиновника, чиє ім’я не називають.
- Світова преса аналізує вчорашній парад у Москві. Головний висновок західних аналітиків: слабкість замість сили, жодних перемог у війні проти України, розчарування і розбрат в оточенні російського керівництва.
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