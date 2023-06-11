Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (11.06.2023)

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– Цієї ночі російська армія атакувала трьома безпілотниками прикордонне місто Білопілля на Сумщині. За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки вщент знищені три будівлі, уламками потрощено фасади багатоповерхівки та вибито вікна.

– 5 мирних жителів поранені внаслідок ворожих обстрілів деокупованої частини Херсонщини за минулу добу, про це повідомив керівник тамтешньої обласної військової адміністрації.

– Росіяни, яких мобілізували до лав окупаційних військ, дедалі частіше не виконують накази свого військового керівництва, або вдаються до саботажу та дезертирства. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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