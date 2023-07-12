Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні запланована зустріч у форматі Ради Україна-НАТО. Володимир Зеленський сьогодні вже зустрівся з Олафом Шольцем, Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком.

– Одна людина загинула, ще 5 поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу.

– Літній чоловік поранений внаслідок російського бомбардування села Кучерівка Куп’янського району Харківщини.

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