Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Рівно рік тому українські воїни потопили крейсер Москва – флагман Чорноморського флоту Росії. 13 квітня 2022 року Збройні Сили влучили в російський корабель з українського ракетного комплексу Нептун.
- 9 років тому в Україні почалася антитерористична операція. 13 квітня 2014 року виконуючий обов’язки президента України спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив про початок АТО на Донбасі.
- За час повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 180 тисяч осіб убитими.
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