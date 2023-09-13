Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (13.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023.

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– Вночі ворог вдарив дронами-камікадзе по півдню Одеської області.

– Росіяни вночі запустили Шахеди на Сумщину та з мінометів обстріляли прикордонні громади.

– До Росії прибув лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

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