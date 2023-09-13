Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вночі ворог вдарив дронами-камікадзе по півдню Одеської області.
– Росіяни вночі запустили Шахеди на Сумщину та з мінометів обстріляли прикордонні громади.
– До Росії прибув лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
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