Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Президент України Володимир Зеленський з візитом у Німеччині, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
– Крилатими ракетами двічі упродовж доби росіяни завдали удару по Тернопільщині.
– Ще принаймні на 2 км штурмові підрозділи ЗСУ посунули ворожі війська на Бахмутському напрямку впродовж попередніх двох діб.
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