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Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (14.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В Одесі вночі від російської атаки загинули три працівники складу мережі супермаркетів в одному зі спальних районів, ще 7 зазнали поранень. Загалом у місті через удар Калібрами постраждало 13 людей.

– Російські війська продовжують терор мирного населення і на Донеччині. Удосвіта чергових ракетних ударів зазнали Краматорськ і Костянтинівка. Вдарили ракетами Х-22. Троє цивільних загинули.

– Пентагон не підтверджує даних про нібито втрату Україною 16 одиниць західної техніки під час наступальної операції. Про це сказала на брифінгу заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

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