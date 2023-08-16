Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (16.08.2023)

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Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України

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Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок

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