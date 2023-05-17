Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (17.05.2023)
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– Пізно ввечері росіяни вкотре атакували ракетами наші мирні міста. За інформацією Повітряних сил, 4 Калібри збили на Миколаївщині. Але, на жаль, було влучання у самому Миколаєві, поранено жінку.
– За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківщини. До того ж росіяни намагалися наступати на Масютівку, але отримали відсіч і відійшли з втратами.
– Дія зернової угоди завершується завтра. Українська сторона не виключає, що вона не буде продовжена, оскільки переговори із Росією минулого тижня зайшли у глухий кут.
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