Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти знов обстрілюють Херсон та область. Одна людина загинула, ще десять поранені. Росіяни випустили по області 350 снарядів з важкої артилерії. Окрім цього, били ракетами та ударними безпілотниками типу Шахед та Ланцет.

– За останні півроку Росія витратила майже 850 крилатих ракет, але так і не досягнула своєї мети. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Напередодні ввечері росіяни атакували Запорізьку область. Під ударом опинилося місто Гуляйполе. Рашисти знов били Шахедами.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)
Більше відео
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь