Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти знов обстрілюють Херсон та область. Одна людина загинула, ще десять поранені. Росіяни випустили по області 350 снарядів з важкої артилерії. Окрім цього, били ракетами та ударними безпілотниками типу Шахед та Ланцет.

– За останні півроку Росія витратила майже 850 крилатих ракет, але так і не досягнула своєї мети. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Напередодні ввечері росіяни атакували Запорізьку область. Під ударом опинилося місто Гуляйполе. Рашисти знов били Шахедами.

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