Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни без зупину атакують наших оборонців на Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках, там тривають важкі цілодобові бої.

– 8 разів впродовж цієї ночі та ранку уже обстріляли окупанти територію Сумщини.

– Після виходу Росії з зернової угоди, міжнародні компанії призупинили страхування морських вантажів з України.

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