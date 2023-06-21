Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (21.06.2023)

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– У Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Там зібралися представники 60 країн світу.

– Партизани підірвали залізничну колію в тимчасово окупованому Криму. Вибух на колії стався цієї ночі в районі Феодосії.

– ЗСУ мають частковий успіх на напрямку Білогорівка — Шипилівка на Луганщині. Напередодні наші воїни там наступали й нині закріплюються на досягнутих рубежах, повідомили в Генштабі.

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