Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (21.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Там зібралися представники 60 країн світу.
– Партизани підірвали залізничну колію в тимчасово окупованому Криму. Вибух на колії стався цієї ночі в районі Феодосії.
– ЗСУ мають частковий успіх на напрямку Білогорівка — Шипилівка на Луганщині. Напередодні наші воїни там наступали й нині закріплюються на досягнутих рубежах, повідомили в Генштабі.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.