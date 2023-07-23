Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– РФ атакувала Одесу в ніч проти 23 липня. В результаті чого одна людина загинула, ще 22 – отримали поранення. Серед постраждалих чотири дитини.

– Російські війська зосереджують свої зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– Російські військові посилюють репресії проти співробітників Запорізької АЕС.

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