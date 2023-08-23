Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (23.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вранці російські війська атакували Шахедами прикордоння Сумщини. Внаслідок цього двоє людей загинуло, ще троє поранені.

– Уночі БПЛА атакували недобудований хмарочос бізнес-центру Москва-сіті.

– Над Києвом сьогодні підняли прапор України із підписами українських захисників і захисниць.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.