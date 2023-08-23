Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (23.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вранці російські війська атакували Шахедами прикордоння Сумщини. Внаслідок цього двоє людей загинуло, ще троє поранені.
– Уночі БПЛА атакували недобудований хмарочос бізнес-центру Москва-сіті.
– Над Києвом сьогодні підняли прапор України із підписами українських захисників і захисниць.
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