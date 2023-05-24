Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (24.05.2023)

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– Як артилеристи батальйону К-2 відбивають ворожі атаки і нищать піхоту.

– Українські військові не брали участь у спецоперації у Бєлгородській області разом із легіоном Свобода Росії та Російським добровольчим корпусом.

– Від ранку жителі анексованого Криму публікують відео, на якому видно густий дим в районі Керченського мосту.

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