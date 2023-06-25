Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Дві літні жінки постраждали унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області;

– У Дніпрі віддали останню шану військовому, якого росіяни вбили під час теракту в Оленівці;

– У мережі шириться інформація, що в окупованому Бердянську вбито двох підлітків з проукраїнською позицією.

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