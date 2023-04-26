Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Донеччині росіяни застосовують так звану “сирійську тактику”. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, окупанти тотально стирають забудову і подекуди мають просування за рахунок знищених об‘єктів.

– На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено одну людину. Загалом за минулу добу окупанти 75 разів обстріляли мирні населені пункти деокупованої частини області.

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