Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі росіяни безпілотниками атакували місто Первомайський на Харківщині.

– У Раду внесли постанову про позбавлення мандату Юрія Арістова, який під виглядом “службового відрядження” відпочивав на Мальдівах.

– Сили оборони України мають успіхи в районі села Старомайорське на Донечччині.

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