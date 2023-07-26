Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Цієї ночі росіяни безпілотниками атакували місто Первомайський на Харківщині.
– У Раду внесли постанову про позбавлення мандату Юрія Арістова, який під виглядом “службового відрядження” відпочивав на Мальдівах.
– Сили оборони України мають успіхи в районі села Старомайорське на Донечччині.
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