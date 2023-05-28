Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (28.05.2023)

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— Масовану нічну атаку на Україну з 54 дронів ворог міг здійснити заради пошуку наступних цілей для майбутніх ударів ракетами, повідомляє керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

— Знову під російським вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Упродовж ночі з важкої артилерії ворог двічі гатив по мирному районному центру.

— Перші результати експертиз у справі судді Макарівського суду, який збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, будуть готові за кілька днів. Уже найближчими днями стануть відомі дослідження на вміст у крові водія алкоголю чи наркотичних засобів.

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