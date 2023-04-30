Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- У Дніпрі родичі молодої жінки, яка загинула разом зі своєю маленькою донечкою в Умані, розгрібають згарище в будинку та готуються до поховання, яке відбудеться завтра.
- Близько півночі російська армія випустила п’ять ракет по Краматорську на Донеччині. Як повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації, по дві ракети прилетіло у поле за містом та у промислову зону.
- Герой України 31-річний Олександр Созанський “Рагнар” загинув під час мінометного обстрілу. Тепер уже його сестра служить у тій самій бригаді, а батьки волонтерять і збирають гроші на дрони.
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