Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Сумах уже двоє загиблих та 20 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по одному з навчальних закладів.
– Вісім ракетних та 33 авіаційні удари здійснили росіяни за минулу добу.
– Українські воїни напередодні провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках.
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