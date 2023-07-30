Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Сумах уже двоє загиблих та 20 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по одному з навчальних закладів.

– Вісім ракетних та 33 авіаційні удари здійснили росіяни за минулу добу.

– Українські воїни напередодні провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках.

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