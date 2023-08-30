Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Києві слідчі продовжують працювати на місцях, де впали уламки російських ракет.

– Цієї ночі росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе.

– ГУР підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові.

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