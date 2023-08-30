Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Києві слідчі продовжують працювати на місцях, де впали уламки російських ракет.
– Цієї ночі росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе.
– ГУР підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.