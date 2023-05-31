Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (31.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– П’ятеро мирних жителів поранені внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини за минулу добу.
– Засідку на ворога влаштували наші захисники на одному з островів Херсонщини.
– У Кривому Розі на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила агентку російської ФСБ.
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