Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (31.05.2023)

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– П’ятеро мирних жителів поранені внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини за минулу добу.

– Засідку на ворога влаштували наші захисники на одному з островів Херсонщини.

– У Кривому Розі на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила агентку російської ФСБ.

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