Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Херсон під щільним обстрілом росіян – з ночі вони тероризують центральну частину міста, прицільно б’ють по житлових будинках.

– Українські воїни вибили окупантів з позицій, які розташовані південніше Андріївки.

– Іран не припиняє будівництво заводів з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.