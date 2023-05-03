Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Терміново просяться у відпустки: псевдокерівництво Запорізької АЕС намагається виїхати з окупованого Енергодару. Колаборанти панічно шукають шляхи евакуації, передчуваючи контрнаступ ЗСУ.

– На базі тренувального центру Тернове Поле проводять навчання для цивільних громадян та військових. Досвідчені інструктори вже відтренували понад 17 тис. бійців збройних сил з восьми військових дисциплін.

– В Одесі у рамках проєкту RECOVERY відбувся семінар для реабілітологів. Три дні лікарі отримували нові теоретичні навички, які одразу ж вчилися застосувати практично на новітньому обладнанні.

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