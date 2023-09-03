Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
– За минулу добу росіяни 19 разів обстріляли прикордоння Сумщини.
– Понад 30 тисяч хасидів планують відвідати Умань під час цьогорічного святкування юдейського нового року.
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