Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

– За минулу добу росіяни 19 разів обстріляли прикордоння Сумщини.

– Понад 30 тисяч хасидів планують відвідати Умань під час цьогорічного святкування юдейського нового року.

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