Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Терористична армія Росії за минулу добу 83 рази обстріляла Херсонщину. Двоє людей загинуло, ще одна поранена.

– Цієї ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкоджено будинок. Про це повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко.

– 670 убитих росіян, 36 знищених артсистем і 12 безпілотників. Такою була минула доба для російських окупантів – повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

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