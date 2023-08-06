Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 70 повітряних цілей випустили по території України російські війська минулого вечора та цієї ночі. Серед них 13 крилатих ракет Калібр, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БПЛА Shahed-136/131.

– Вранці російська армія завдала двох ракетних ударів по Харкову.

– Повітряні сили з початку війни знищили понад 3500 ворожих цілей.

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