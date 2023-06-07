Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двоє людей загинули, ще одну ушпиталили внаслідок ворожого удару на Сумщині. За даними тамтешньої ОВА, близько третьої ночі іранський дрон-камікадзе вдарив по житловому будинку в прикордонній Юнаківській громаді.

– Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки для довкілля. Росія вчинила найбільший акт екоциду від початку повномасштабного вторгнення, на цьому наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

– Президент Володимир Зеленський звернувся до світу через підрив Каховської ГЕС. Голова держави закликав світових лідерів, країни та міжнародні інституції негайно відреагувати на російський терор.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.