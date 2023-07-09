Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Понад півсотні авіаційних і шістдесят артилерійських ударів. Саме стільки разів напередодні росіяни атакували українську територію. Водночас держава-терористка запускала дрони-камікадзе та ракети С-300, заявили у Генштабі ЗСУ.

– Російські військові не припиняють обстрілювати Донеччину. Під ворожим вогнем опинилися міста Лиман, Краматорськ та Авдіївка. Загалом за минулу добу було зареєстровано 14 атак. Внаслідок цього багато загиблих та поранених.

– ЗСУ нищать ворога. Загалом понад 234 тисячі російських загарбників уже полягли, намагаючись окупувати нашу країну.

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