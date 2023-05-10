Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Після опівдня російська армія відкрила вогонь по Херсону. Про обстріл повідомив керівник обласної військової адміністрації. Він закликав усіх залишатися в укриттях.
- На Донеччині загинув журналіст французького агентства France-Presse Арман Солдін. Кореспондент дістав смертельні поранення під час ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, що поруч з Бахмутом.
- З-під Бахмута втекла ціла бригада російських військових, про це повідомив спершу очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.
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