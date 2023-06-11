Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (11.06.2023)

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– Добрі вісті з фронту: наші воїни звільнили село Благодатне на півдні Донеччини, це межа із Запорізькою областю.

– Рівень води у ставку-охолоджувачі на окупованій Запорізькій АЕС стабільний. Ситуація там контрольована, повідомляє український Енергоатом.

– Делегація з Об’єднаних Арабських Еміратів приїхала до Києва на чолі з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища Маріам Аль-Мхейрі. Вона зустрілася з керівником Офісу президента.

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