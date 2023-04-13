Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Сьогодні зранку росіяни обстріляли Сумську область. Під ворожу атаку потрапили села Білопільської та Новослобідської громад.
- Серед ночі рашисти вдарили ракетою по Слов’янську на Донеччині. Влучили в житловий квартал, розбили школу і три приватні будинки.
- На Лиманському напрямку росіяни гатять з усіх калібрів по селах Торське та Зарічне на Донеччині.
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