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Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (13.10.2022)

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:

– Сьогодні вночі Миколаїв знов зазнав масованого обстрілу росіян. По місту прилетіло вісім ракет С-300.

– На світанку відбулася атака дронами-камікадзе на Київщині. Це підтвердив очільник області Олексій Кулеба.

– Ще 19 дронів-камікадзе та п’ять ударних вертольотів окупантів уже ніколи не злетять. Їх знищили повітряні сили ЗСУ за цю добу.

– Понад сім з половиною тисяч родин на Сумщині досі без електропостачання. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

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