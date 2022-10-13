Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (13.10.2022)
У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:
– Сьогодні вночі Миколаїв знов зазнав масованого обстрілу росіян. По місту прилетіло вісім ракет С-300.
– На світанку відбулася атака дронами-камікадзе на Київщині. Це підтвердив очільник області Олексій Кулеба.
– Ще 19 дронів-камікадзе та п’ять ударних вертольотів окупантів уже ніколи не злетять. Їх знищили повітряні сили ЗСУ за цю добу.
– Понад сім з половиною тисяч родин на Сумщині досі без електропостачання. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.
2022-10-13
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