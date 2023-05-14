Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (14.05.2023)

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– Вночі російська армія завдала ракетних ударів по Харкову.

– З десяток снарядів із важкої артилерії окупанти випустили по Покровській громаді Нікопольського району.

– В Ірпені демонтували та перевезли на нову локацію графіті Бенксі.

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