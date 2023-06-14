Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (14.06.2023)

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– Валерій Залужний провів телефонну розмову з американським колегою Марком Міллі. Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії.

– На Херсонщині поступово відходить велика вода, але досі підтоплено понад 3 тисячі будинків.

– 28 бойових зіткнень за минулу добу. Ворог продовжує штурмувати позиції наших воїнів на Луганщині та Донеччині. Про це у свіжому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

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