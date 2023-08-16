Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено трьох людей, росіяни поцілили по освітньому закладу та території лікарні.

– На Харківщині ворог скинув керовану авіабомбу на житловий будинок в селі Чернещина Ізюмського району.

– Наші воїни звільнили селище Урожайне.

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