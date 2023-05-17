Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (17.05.2023)
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– У Києві СБУ заблокувала онлайн-камери, які фільмували роботу ППО під час останньої масованої атаки. За даними слідства, ці відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.
– Ексголові Верховного суду Князєву повідомили про підозру за статтею про хабарництво у великих розмірах, заявили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
– Близько першої ночі російська армія вдарила по дев’ятиповерхівці у Херсоні. У будинку знищено квартири з 1 по 5 поверхи, повідомили в ОВА. Внаслідок влучання почалася пожежа, її вже загасили.
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