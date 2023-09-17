Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія зосередила на Бахмутському напрямку понад 50 тисяч військових.

– Вночі ворог атакував Харків чотирма ракетами С-300, які влучили у складське приміщення в Холодногірському районі, через що сталася пожежа.

– Сьогодні в Україні відзначають День рятувальника.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.