Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рашисти скинули дві авіабомби на прикордонний Вовчанськ на Харківщині. Пошкоджені приватні будинки та ринок у центрі міста.
– Окупанти знов обстрілюють Херсон та область. Одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення. Росіяни випустили по області 350 снарядів з важкої артилерії, окрім цього, били ракетами та ударними безпілотниками типу Шахед та Ланцет.
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