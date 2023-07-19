Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі російські війська використали для атаки українських регіонів аж три типи крилатих ракет.

– 89-річна жінка постраждала внаслідок нічної масованої атаки Шахедами у Херсоні, повідомили в обласній військовій адміністрації.

– Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами росіяни масовано атакують Одещину.

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