Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Цієї ночі російські війська використали для атаки українських регіонів аж три типи крилатих ракет.
– 89-річна жінка постраждала внаслідок нічної масованої атаки Шахедами у Херсоні, повідомили в обласній військовій адміністрації.
– Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами росіяни масовано атакують Одещину.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.