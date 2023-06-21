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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (21.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Мелітопольському та Бердянському напрямках впродовж доби Сили оборони мали частковий успіх та закріпились на досягнутих рубежах, заявили в Міноборони.

– За добу рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще одна людина поранена, повідомляють в ОВА.

– В України попереду тривалі тяжкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху. Про це заявила заступниця прессекретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх.

Факти ICTV
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