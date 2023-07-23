Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Одеса ліквідовує руйнування, завдані п’ятою за тиждень атакою Росії.

– За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень.

– Британська розвідка пояснила мету тиску окупантів у напрямку Куп’янська.

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