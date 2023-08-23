Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (23.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Коментуючи швидкість контрнаступу ЗСУ, речник Пентагону сказав, що судити про успіхи посеред битви – недоречно.
– Росіяни обстріляли центр Херсона. Внаслідок цього постраждало шестеро людей.
– Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора.
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