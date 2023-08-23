Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (23.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Коментуючи швидкість контрнаступу ЗСУ, речник Пентагону сказав, що судити про успіхи посеред битви – недоречно.

– Росіяни обстріляли центр Херсона. Внаслідок цього постраждало шестеро людей.

– Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора.

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