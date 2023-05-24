Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні у Києві. З ним зустрівся очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков.

– У тимчасово окупований Маріуполь росіяни стягують живу силу.

– СБУ затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі.

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