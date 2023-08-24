Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні українські підрозділи здійснили висадку в Криму.

– Напередодні у Тверський області російська ППО збила літак, на якому летів Пригожин.

– Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок цього поранено 10 людей.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь