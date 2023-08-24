Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)

Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера

У Росії розбився приватний літак: є загиблі

На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей

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У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий

Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула