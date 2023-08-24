Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні українські підрозділи здійснили висадку в Криму.
– Напередодні у Тверський області російська ППО збила літак, на якому летів Пригожин.
– Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок цього поранено 10 людей.
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