Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Збройні сили України перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході;

– Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину;

– П’ятий завершальний день Книжкового арсеналу.

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