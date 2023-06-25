Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (25.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Збройні сили України перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході;
– Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину;
– П’ятий завершальний день Книжкового арсеналу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.